В Херсонской области 12 солдат рф сбежали с позиций, переодевшись в гражданское - "АТЕШ"
Киев • УНН
В оккупированной Херсонской области 12 российских солдат покинули позиции, переодевшись в гражданскую одежду. Среди дезертиров есть гражданин Молдовы, которого завербовали через рекрутинговый центр.
Во временно оккупированной Херсонской области С позиций сбежали 12 российских солдат. Они переодеты в гражданское. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Так, агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщает о побеге 12 сослуживцев в одном из оккупированных районов Херсонской области.
Все они самовольно покинули передовые позиции и скрылись в неизвестном направлении - вероятно, не видя иного способа сохранить себе жизнь
На месте побега осталось множество оружия, военная форма и личные вещи российских военнослужащих.
Дезертиры переоделись в гражданскую одежду и сейчас разыскиваются по всей временно оккупированной территории Украины. Их подразделение поднято по тревоге, начаты массовые допросы сослуживцев
Дополнение
Среди дезертиров - гражданин Молдовы, представитель гагаузского национального меньшинства, завербованный через скрытый рекрутинговый центр ВС РФ, действующий на территории Гагаузии.
"россия продолжает использовать уязвимые слои населения и беднейшие регионы, превращая людей в пушечное мясо", - констатируют в "АТЕШ".
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