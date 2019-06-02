На Херсонщині знайшли труп пенсіонерки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Херсонській області знайшли труп пенсіонерки. Про це повідомили УНН джерела у правоохоронних органах.
Пенсіонерка була знайдена у власному помешканні. На трупі були виявлені подряпини.
Крім того зафіксовані ознаки пограбування, а двері у помешкання були відчинені.
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Розпочато розслідування.
Як повідомляв УНН, у Дніпропетровській області у лісі знайшли труп правоохоронця.