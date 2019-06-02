В Херсонской области нашли труп пенсионерки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Херсонской области нашли труп пенсионерки. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Пенсионерка была найдена в собственном доме. На трупе были обнаружены царапины.
Кроме того зафиксированы признаки ограбления, а двери в помещения были открыты.
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Начато расследование.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области в лесу нашли труп правоохранителя.