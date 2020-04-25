У Херсонскій області закрили на карантин три населені пункти

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин: міста Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

“У вказаних населених пунктах зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус, тому цими днями проводитимуться тимчасові обмеження та додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби”, — йдеться у повідомленні.

Так, починаючи з 13:00 години 25 квітня і до 06:00 години 27 квітня місто Олешки та села Малі Копані й Ліві Солонці будуть закриті на в’їзд-виїзд.

Повідомляється, що у місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях — 2, у Лівих Солонцях — 2.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня у Херсонській області 79 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Раніше УНН писав, що обмеження на перетин адміністративного кордону між анексованим Кримом і Херсонською областю триватимуть до 11 травня.

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