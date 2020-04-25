У Херсонскій області закрили на карантин три населені пункти

КИЇВ. 25 квітня. УНН. На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин: міста Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.