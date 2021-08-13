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На Херсонщині зафіксували 64 нових випадки коронавірусу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 64 нових лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 220 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 717 ПЛР-досліджень, 392 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 842 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 64 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 49 жінок та 15 чоловіків. З них 2 дитини та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “50 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб”.

Також в області зафіксовано 64 одужання.

“Тож наразі в області 36 998 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 34 945 людей побороли недуг;
— 833 людини інфіковані COVID-19;
— 1 220 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 262 601 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 173 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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