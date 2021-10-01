На Херсонщині зафіксували 479 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 1522 ПЛР-дослідження, 209 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1265 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 479 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 303 жінки та 176 чоловіків. Серед них 58 дітей та 14 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: 401 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 78 осіб“.

Зазначається, що за добу померли п’ять осіб, коли одужало 77 людей.

“Тож наразі в області 42 716 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—37 349 людей побороли недуг;

—4 001 людина інфікована COVID-19;

—1 366 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 423 379 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 274 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.





