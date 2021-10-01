На Херсонщине зафиксировали 479 новых случаев коронавируса в сутки

“За последние сутки проведено 1522 ПЦР-исследования, 209 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1265 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 479 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 303 женщины и 176 мужчин. Среди них 58 детей и 14 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: 401 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 78 человек “.
Отмечается, что за сутки умерли пять человек, когда выздоровели 77 человек.
“Поэтому сейчас в области 42 716 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−37349 человек побороли недугов;
−4001 человек инфицирован COVID-19;
−1366 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 423 379 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 274 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.