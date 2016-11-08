На Херсонщині за жовтень з діагнозом “отруєння грибами” в дитячу реанімацію потрапило 10 дітей
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 листопада. УНН. З початком грибного сезону на Херсонщині почастішали випадки отруєння дикорослими грибами, передає УНН з посиланням на Департамент охорони здоров’я Херсонської ОДА.
Серед жертв багато дітей. Лише за жовтень з діагнозом “отруєння грибами” в реанімаційне відділення дитячої обласної клінічної лікарні потрапило 10 осіб, трьох з яких 10-11 та 8 років врятувати не вдалося. Летальні випадки трапились через пізнє звернення за медичною допомогою — на 2-3 дні після вживання грибів.
За словами заступника головного лікаря з хірургічної роботи Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Віктора Бурдовіцина, декілька минулих років поспіль під час грибних сезонів траплялося 1-3 дитячих отруєнь. Наразі ситуація значно гірша.
“Токсичність дикорослих грибів зростає восени зі зниженням температури, причому через згубний вплив радіації та погану екологію отруїтися можна добре знайомими їстівними грибами, навіть правильно приготовленими. Отрута передається від матерів до немовлят через грудне молоко”, — зауважив В. Бурдовіцин.
Симптоми отруєння грибами такі ж, як і при будь-якому харчовому отруєнні — біль в животі, блювота, діарея, підвищення температури, погіршення самопочуття. При своєчасному зверненні до медичного закладу лікування починається з промивання шлунку і триває не більше 3-4 діб.