В Херсонской области за октябрь с диагнозом "отравление грибами" в детскую реанимацию попали 10 детей

Среди жертв много детей. Только за октябрь с диагнозом "отравление грибами" в реанимационное отделение детской областной клинической больницы попало 10 человек, трое из которых 10-11 и 8 лет спасти не удалось. Летальные случаи произошли из-за позднего обращения за медицинской помощью - на 2-3 дня после употребления грибов.

По словам заместителя главного врача по хирургической работе Херсонской детской областной клинической больницы Виктора Бурдовицына, несколько прошлых лет подряд во время грибных сезонов случались 1-3 детских отравлений. Сейчас ситуация значительно хуже.

"Токсичность дикорастущих грибов растет осенью с понижением температуры, причем через пагубное влияние радиации и плохой экологии отравиться можно хорошо знакомыми съедобными грибами, даже правильно приготовленными. Яд передается от матерей к младенцам через грудное молоко", - отметил В.Бурдовицын.

Симптомы отравления грибами такие же, как и при любом пищевом отравлении - боль в животе, рвота, диарея, повышение температуры, ухудшение самочувствия. При своевременном обращении в медицинское учреждение лечение начинается с промывания желудка и длится не более 3-4 суток.