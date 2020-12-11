На Херсонщині за добу виявили понад 360 випадків COVID-19

“За останню добу проведено 1398 ПЛР-досліджень та 1260 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 362 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 14 дітей та 23 медичних працівника”, — повідомили в ОДА.

Там додали, що стан хворих задовільний: “327 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 35 осіб”.

Зокрема, в області за добу померли чотири людини, коли одужало 36 осіб. Усі померлі мали пневмонію та COVID-19, повідомили в ОДА.

“Тож наразі в області 13 401 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:

— 6117 людей побороли недуг;

— 6978 людей інфіковані COVID-19;

— 306 людей померли”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 470 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.