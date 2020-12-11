В Херсонской области за сутки обнаружили более 360 случаев COVID-19

“За последние сутки проведено 1398 ПЦР-исследований и 1260 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 362 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 14 детей и 23 медицинских работника”, — сообщили в ОГА.

Там добавили, что состояние больных удовлетворительное: “327 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 35 человек”.

В частности, в области за сутки умерли четыре человека, когда выздоровели 36 человек. Все умершие имели пневмонию и COVID-19, сообщили в ОГА.

“Поэтому сейчас в области 13 401 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:

— 6117 человек побороли недуг;

— 6978 человек инфицированы COVID-19;

— 306 человек умерли”, — говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 470 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.