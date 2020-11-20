На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у 209 осіб

“За останню добу проведено 1351 ПЛР-дослідження та 1160 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 209 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 10 дітей та 16 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Гусєв написав, що стан хворих задовільний: “194 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 15 осіб”.

Втім, в області за добу від пов’язаних з COVID-19 обставин померли 7 людей, коли зафіксовано 233 нових одужання.

“Тож наразі в області 8155 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 3423 людини побороли недуг;

— 4557 людей інфіковані COVID-19;

— 175 людей померли”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

