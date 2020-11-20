На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у 209 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,5 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 209 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 233 новых выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1351 ПЦР-исследования и 1160 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 209 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 10 детей и 16 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Гусев написал, что состояние больных удовлетворительное: “194 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек”.
Впрочем, в области за сутки от связанных с COVID-19 обстоятельствах умерли 7 человек, когда зафиксировано 233 новых выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 8155 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 3423 человека побороли недуг;
— 4557 человек инфицированы COVID-19;
— 175 человек умерли”, — говорится в сообщении.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.