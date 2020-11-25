На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у 209 осіб

“За останню добу проведено 1152 ПЛР-дослідження та 1185 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 204 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 7 дітей та 17 медичних працівників”, — написав Гусєв.
Він повідомив, що стан хворих задовільний: “181 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 23 особи”.
Втім, за добу померли п’ять людей. “Усі мали пневмонію та COVID-19”, — повідомив Гусєв, та додав, що в області зафіксовано 102 нових одужання.
“Тож наразі в області 9345 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 4109 людей побороли недуг;
— 5034 людини інфіковані COVID-19;
— 202 людини померли”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 661 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 492 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.