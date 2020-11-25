На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у 209 человек

“За последние сутки проведено 1152 ПЦР-исследования и 1185 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 204 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 7 детей и 17 медицинских работников”, — написал Гусев.
Он сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “181 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 23 человека”.
Впрочем, за сутки умерли пять человек. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — сообщил Гусев, и добавил, что в области зафиксировано 102 новых выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 9345 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 4109 человек побороли недуг;
— 5034 человека инфицированы COVID-19;
— 202 человека умерли”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 492 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.