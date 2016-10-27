На Херсонщині врятували дельфіна, якого винесло хвилями на берег
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У смт Лазурному Скадовського району врятували дельфіна, якого хвилями винесло на берег Чорного моря. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУДСНС у Херсонській області.
У середу 26 жовтня до рятувальників звернулися місцеві жителі і повідомили, що в районі пансіонату “Парус” потерпає дельфін, якого хвилями винесло на берег Чорного моря.
“По прибуттю за вказаною адресою рятувальники переконалися в тому, що тваринка знаходиться на березі у знесиленому стані. Скоріш за все, внаслідок сильного вітру хвилями дельфіна викинуло на берег... Рятувальники, одягнувшись у захисні костюми, вручну повернули дельфіна у воду. Через вітер час від часу дельфіна все ж виносило на берег. Та рятувальники не переставали направляти його у воду”, — повідомили у ДСНС.
Таким чином, двогодинну операцію з порятунку дельфіна було успішно завершено.