В Херсонской области спасли дельфина, которого вынесло волнами на берег

В среду, 26 октября с спасателям обратились местные жители и сообщили, что в районе пансионата "Парус" страдает дельфин, которого волнами вынесло на берег Черного моря.

"После прибытия по указанному адресу спасатели убедились в том, что животное находится на берегу в обессиленном состоянии. Скорее всего, из-за сильного ветра волнами дельфина выбросило на берег... Спасатели, облачившись в защитные костюмы, вручную вернули дельфина в воду. Из-за ветра время от времени дельфина все же выносило на берег. И спасатели продолжали направлять его в воду", - сообщили в ГосЧС.

Таким образом, двухчасовую операцию по спасению дельфина успешно завершили.