На Херсонщині виявили 93 нові випадки коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 828 ПЛР-досліджень, 271 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 843 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 93 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 67 жінок та 26 чоловіків. Серед них 9 дітей та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “80 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 13 осіб”.

В області за добу померли 5 людей.

“Тож наразі в області 38 571 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

З них:

—35 658 людей побороли недуг;

—1641 людина інфікована COVID-19;

—1 272 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 303 276 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 114 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.