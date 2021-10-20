На Херсонщині виявили 945 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На Херсонщині за 19 жовтня зафіксовано 945 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 661 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
Цитата
“За останню добу проведено 2151 ПЛР-дослідження, 229 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 2029 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 945 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 560 жінок та 385 чоловіків. Серед них 65 дітей та 16 медичних працівників.”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “854 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 91 особу”.
В ОДА повідомили, що за добу померли 3224 людини, коли одужало 108 осіб.
“Тож наразі в області 53 411 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—39 741 людина поборола недуг;
—12 009 людей інфіковані COVID-19;
—1 661 людина померла”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 660 273 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 61 348 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.