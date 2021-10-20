На Херсонщине обнаружили 945 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. На Херсонщине за 19 октября зафиксировано 945 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1661 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 2151 ПЦР-исследования, 229 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 2029 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 945 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 560 женщин и 385 мужчин. Среди них 65 детей и 16 медицинских работников. ”, - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “854 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 91 человек ”.
В ОГА сообщили, что за сутки умерли 3224 человека, когда выздоровели 108 человек.
“Поэтому сейчас в области 53 411 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−39741 человек поборола недугов;
−12009 человек инфицированы COVID-19;
−1661 человек умер ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 660 273 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 348 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.