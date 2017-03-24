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На Херсонщині виявили 3 браконьєрів із уловом на понад 275 тисяч гривень

На Херсонщині виявили 3 браконьєрів із уловом на понад 275 тисяч гривень

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 24 березня. УНН. Два випадки незаконного вилову водних живих ресурсів припинили прикордонники від відділу “Приазовськ” неподалік с.Степанівка Перша, що у Запорізькій області. Загальна сума збитків для держави склала 275 тисяч гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу Бердянського прикордонного загону.

Так, сьогодні прикордонники, за заздалегідь отриманою інформацією від оперативних співробітників Азово-Чорноморського регіонального управління, виявили двох місцевих жителів, які перебували біля узбережжя із забороненими знаряддями лову. Під час огляду, військовослужбовці встановили, що рибалки наловили та вже перенесли в автомобіль понад 150 екземплярів пеленгасових та рибу бичок. Сума збитку державі склала понад 100 тисяч гривень.

Згодом, теж неподалік с.Степанівка Перша, прикордонники виявили ще одного рибалку, який уже за допомогою маломірного плавзасобу та заборонених знарядь наловив понад 250 особин пеленгасових та рибу бичок. Загальна сума збитків державі склала майже 175 тисяч гривень.

Вилучену рибу, знаряддя лову та маломірний плавзасіб прикордонники встановленим порядком передали представникам Національної поліції із послідуючим направленням повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Нагадаємо, у лютому на території лісництва в Олешківському районі на Херсонщині браконьєри влаштували облаву на сарн.

Українські Національні Новини

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