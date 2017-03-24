В Херсонской области обнаружили 3 браконьеров с уловом на более чем 275 тыс гривен

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125170 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184424 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127212 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119126 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106639 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107654 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Херсонской области обнаружили 3 браконьеров с уловом на более чем 275 тыс гривен

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ХЕРСОН-КИЕВ. 24 марта. УНН. Два случая незаконного вылова водных живых ресурсов прекратили пограничники из отдела "Приазовск" неподалеку с.Степановка Первая, в Запорожской области. Общая сумма убытков для государства составила 275 тыс гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского пограничного отряда.

Так, сегодня пограничники, по заранее полученной информации от оперативных сотрудников Азово-Черноморского регионального управления, обнаружили двух местных жителей, которые находились у побережья с запрещенными орудиями лова. При осмотре, военнослужащие установили, что рыбаки наловили и уже перенесли в автомобиль более 150 экземпляров пеленгасових и рыбу бычок. Сумма ущерба государству составила более 100 тыс гривен.

Впоследствии, тоже недалеко с.Степановка Первая пограничники обнаружили еще одного рыбака, который уже с помощью маломерного плавсредства и запрещенных орудий наловил более 250 особей пеленгасових и рыбу бычок. Общая сумма ущерба государству составила почти 175 тыс гривен.

Изъятую рыбу, орудия лова и маломерное плавсредство пограничники установленным порядком передали представителям Национальной полиции с последующим направлением сообщения об обнаружении уголовного преступления по ч.1 ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Напомним, в феврале на территории лесничества в Олешковском районе   Херсонской области браконьеры устроили облаву на серн .

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