В Херсонской области обнаружили 3 браконьеров с уловом на более чем 275 тыс гривен

Так, сегодня пограничники, по заранее полученной информации от оперативных сотрудников Азово-Черноморского регионального управления, обнаружили двух местных жителей, которые находились у побережья с запрещенными орудиями лова. При осмотре, военнослужащие установили, что рыбаки наловили и уже перенесли в автомобиль более 150 экземпляров пеленгасових и рыбу бычок. Сумма ущерба государству составила более 100 тыс гривен.

Впоследствии, тоже недалеко с.Степановка Первая пограничники обнаружили еще одного рыбака, который уже с помощью маломерного плавсредства и запрещенных орудий наловил более 250 особей пеленгасових и рыбу бычок. Общая сумма ущерба государству составила почти 175 тыс гривен.

Изъятую рыбу, орудия лова и маломерное плавсредство пограничники установленным порядком передали представителям Национальной полиции с последующим направлением сообщения об обнаружении уголовного преступления по ч.1 ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Напомним, в феврале на территории лесничества в Олешковском районе Херсонской области браконьеры устроили облаву на серн .