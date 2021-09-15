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На Херсонщині виявили 180 нових випадків коронавірусу

На Херсонщині виявили 180 нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Херсонщині за 15 вересня зафіксовано 180 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 299 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 900 ПЛР-досліджень, 183 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 816 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 180 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 111 жінок та 69 чоловіків. Серед них 24 дитини та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

“Стан хворих задовільний, 156 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 24 особи”, — йдеться у повідомленні.

За добу померли 8 людей, також в області 43 одужання.

“Тож наразі в області 39 303 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

З них:
—36 255 людей побороли недуг;
—1 749 людей інфіковані COVID-19;
—1 299 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 325 796 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 550 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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