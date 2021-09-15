В Херсонской области обнаружили 180 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Херсонской области за 15 сентября зафиксирован 180 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1299 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 900 ПЦР-исследований, 183 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 816 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 180 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 111 женщин и 69 мужчин. Среди них 24 ребенка и 2 медицинских работника ”, - говорится в сообщении.
Детали
“Состояние больных удовлетворительное, 156 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 24 человека”, - говорится в сообщении.
За сутки умерли 8 человек, также в области 43 выздоровление.
“Поэтому сейчас в области 39 303 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.
Из них
−36255 человек побороли недугов;
−1749 человек инфицированы COVID-19;
−1299 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2325796 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 550 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.