На Херсонщині викрито мережу підпільних АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У рамках проведення операції “Акциз-2016” працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області під процесуальним керівництвом прокуратури області проведено комплекс масштабних заходів, спрямованих на припинення незаконної діяльності мережі нелегальних автозаправних станцій, розташованих на території міста Херсона. Про це УНН повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Херсонській області.
Слідчими та оперативними працівниками фіскального відомства на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду проведено 10 обшуків за місцями реалізації та зберігання підакцизних товарів, внаслідок чого припинено незаконну діяльність підпільних АЗС, виявлено та вилучено майже 37,4 тонни паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, скраплений газ) загальною вартістю 717 тис. грн та обладнання АЗС орієнтовною вартістю 2,3 млн грн, вилучено 16,4 тис. грн готівкових коштів.
Впродовж поточного року за результатами організованих податковою міліцією області заходів припинено незаконну діяльність 19 АЗС, вилучено ПММ у кількості 280,6 тонни та ТМЦ на загальну суму 7,8 млн гривень.
Досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.204 КК України (“Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів”), проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області.
Як повідомляв УНН, масштаби нелегального ринку пального в Україні вражають.
Також нагадаємо, експерт Г.Рябцев зазначив, що розквіт фальсифікованого ринку пального “підігрівається” певною зацікавленістю у цьому з боку місцевих чиновників.
“На місцях існує зацікавленість у збереженні нинішнього стану справ. Тобто всі знають, що цей нелегальний ринок є, всі знають, скільки прибутків від нього отримують, але значно краще отримувати від власників таких АЗС хабарі, аніж з ними воювати”, — додав він.
При цьому, штраф за роботу нелегальної АЗС у 5 разів менший за її добову виручку.