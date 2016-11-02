В Херсонской области разоблачена сеть подпольных АЗС

Следователями и оперативными работниками фискального ведомства на основании постановлений следственного судьи Херсонского городского суда проведено 10 обысков по местам реализации и хранения подакцизных товаров, в результате чего прекращена незаконная деятельность подпольных АЗС, обнаружено и изъято почти 37,4 тонны горюче-смазочных материалов (бензин, дизтопливо, сжиженный газ) общей стоимостью 717 тыс. грн и оборудование АЗС ориентировочной стоимостью 2,3 млн грн, изъято 16,4 тыс. грн наличных средств.

В течение текущего года по результатам организованных налоговой милицией области мер прекращена незаконная деятельность 19 АЗС, изъято ГСМ в количестве 280,6 тонны и ТМЦ на общую сумму 7,8 млн гривен.

Досудебное расследование уголовного преступления, внесенного в ЕРДР по признакам ч.1 ст.204 УК Украины ("Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров"), проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Херсонской области.

Как сообщал УНН, масштабы нелегального рынка топлива в Украине поражают.

Также напомним, эксперт Г.Рябцев отметил, что расцвет фальсифицированного рынка топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников.

"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего положения дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок есть, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать", - добавил он.

При этом, штраф за работу нелегальной АЗС в 5 раз меньше ее суточной выручки.