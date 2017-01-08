На Херсонщині відкрили кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка від укусів собак
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 січня. УНН. На Херсонщині чоловіка до смерті загризли собаки, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
“Вчора о 20:30 до Голопристанського відділення поліції звернулась 46-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що на одній із вулиць Голої Пристані виявила свого чоловіка, який лежить нерухомо на землі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Тіло чоловіка знаходилося на подвір’ї одного з приватних домоволодінь. Представник судово-медичної експертизи констатував смерть чоловіка. Попередня причина смерті — гостра крововтрата від чисельних укусів собак” — йдеться у повідомленні.
Поліцейські з’ясували, що господарі домоволодіння перебувають на відпочинку. На час їхньої відсутності постраждалий наглядав за господарством, годував живність та собак, які охороняли подвір’я.
Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство” з позначкою “нещасний випадок”. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, 7 січня у м.Гола Пристань, що на Херсонщині, від нападу вівчарок загинув чоловік.