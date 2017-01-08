В Херсонской области открыли уголовное производство по факту смерти мужчины от укусов собак
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 января. УНН. В Херсонской области мужчину до смерти загрызли собаки, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Вчера в 20:30 в Голопристанское отделение полиции обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на одной из улиц Голой Пристани обнаружила своего мужа, который лежит неподвижно на земле. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело мужчины находилось во дворе одного из частных домовладений. Представитель судебно-медицинской экспертизы констатировал смерть мужчины. Предварительная причина смерти - острая кровопотеря от многочисленных укусов собак ", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что хозяева домовладения находятся на отдыхе. На время их отсутствия пострадавший присматривал за хозяйством, кормил живность и собак, которые охраняли двор.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Проводится досудебное расследование.
Напомним, 7 января в г.Голая Пристань в Херсонской области, от нападения овчарок погиб человек .