На Херсонщині та Запоріжжі окупанти продовжують примусову паспортизацію українців – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російська окупаційна влада продовжує примусову паспортизацію українських громадян на тимчасово-зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей, пише УНН з посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто.
Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа. Окупанти активно погрожують примусовим виселенням з власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт.
Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту.
Також загарбники примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.
Доповнення
У Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.