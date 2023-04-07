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На Херсонщине и Запорожье оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев - Генштаб

На Херсонщине и Запорожье оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев - Генштаб

Киев • УНН

 • 823657 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупационные власти продолжают принудительную паспортизацию украинских граждан на временно-занятых территориях Херсонской и Запорожской областей, пишет УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

В частности, на блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта российской федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, которые не имеют российских документов, угрожают запретом въезда в город.

Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Граждане, не имеющие вражеского паспорта подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных домов и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт.

В то же время, по той же причине, родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в получении детьми свидетельства о базовом среднем образовании.

Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции.

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