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На Херсонщині судитимуть чоловіка за вбивство тестя

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Херсонщині судитимуть 38-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві 62-річного тестя. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонської області.

“... Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Голопристанського району за фактом заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, що спричинили смерть останнього (ч. 2 ст. 121 ККУ)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 25 січня поточного року між 38-річним обвинуваченим та його 62-річним тестем вдома виникла родинна сварка, у ході якої обвинувачений заподіяв загиблому численні тілесні ушкодження, внаслідок яких чоловік помер у лікарні.

Наразі досудове розслідування завершено, а подальшу долю зловмисника вирішить суд.

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині 37-річний чоловік під час сварки зарізав власну 58-річну матір.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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