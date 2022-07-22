На Херсонщині рашисти намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді, пише УНН з посиланням на інформацію ГУР.
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Одним з головних елементів цієї політики, як вказують у ГУР, стало так зване «військово-патріотичне виховання». З цією метою активно формуються «громадські організації» на кшталт «молоді будівельники Херсонської області», «молодь Херсона». Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій «союз матерів Херсонської області», «організація ветеранів Херсонської області», повідомляють у розвідці.
Щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому «міносвіти рф проєкті «твій крок», додають у ГУР.
У «федеральному агентстві зі справ молоді рф» анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів «планета великих змін» (планета больших перемен) та «велика зміна» (большая перемена). На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху «юнармія» 31 липня «юнармійці» з «днр» візьмуть участь у головному військово-морському параді в санкт-петербурзі, зазначають у розвідці.
Доповнення
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що рф намагається маніпулювати почуттями рідних і близьких наших полонених.