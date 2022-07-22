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В Херсонской области рашисты пытаются привлечь украинскую молодежь в пророссийские организации - ГУР

В Херсонской области рашисты пытаются привлечь украинскую молодежь в пророссийские организации - ГУР

Киев • УНН

 • 1103096 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсона пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи, пишет УНН со ссылкой на информацию ГУР.

Детали

Одним из главных элементов этой политики, как указывают в ГУР, стало так называемое «военно-патриотическое воспитание». С этой целью активно формируются «общественные организации» вроде «молодые строители Херсонской области», «молодежь Херсона». Участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер. Одновременно старшее поколение региона привлекается к новосозданным организациям «союз матерей Херсонской области», «организация ветеранов Херсонской области», сообщают в разведке.

Чтобы создать представление о массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном «минобразования в проекте «твой шаг», добавляют в ГУР.

В «федеральном агентстве по делам молодежи рф» анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов «планета больших перемен» и «большая перемена». По приглашению представителей санкт-петербургского отделения всероссийского военно-патриотического движения «юнармия» 31 июля «юнармейцы» из «днр» примут участие в главном военно-морском параде в санкт-петербурге, отмечают в разведке.

Дополнение

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предупреждает, что россия пытается манипулировать чувствами родных и близких наших пленных.

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