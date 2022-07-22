В Херсонской области рашисты пытаются привлечь украинскую молодежь в пророссийские организации - ГУР

Детали

Одним из главных элементов этой политики, как указывают в ГУР, стало так называемое «военно-патриотическое воспитание». С этой целью активно формируются «общественные организации» вроде «молодые строители Херсонской области», «молодежь Херсона». Участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер. Одновременно старшее поколение региона привлекается к новосозданным организациям «союз матерей Херсонской области», «организация ветеранов Херсонской области», сообщают в разведке.

Чтобы создать представление о массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном «минобразования в проекте «твой шаг», добавляют в ГУР.

В «федеральном агентстве по делам молодежи рф» анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов «планета больших перемен» и «большая перемена». По приглашению представителей санкт-петербургского отделения всероссийского военно-патриотического движения «юнармия» 31 июля «юнармейцы» из «днр» примут участие в главном военно-морском параде в санкт-петербурге, отмечают в разведке.

Дополнение

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предупреждает, что россия пытается манипулировать чувствами родных и близких наших пленных.