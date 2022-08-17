На Херсонщині окупанти викрали голову тергромади та захопили приміщення бізнес-центру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Херсонській області російські окупанти викрали з власного будинку голову Верхньорогачицької тергромади Світлану Коротун, а також захопили приміщення бізнес-центру "Бордо". Про це інформує Херсонська ОДА, пише УНН.
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Повідомляється, що вчора зранку, 16 серпня, окупанти викрали з власного будинку голову Верхньорогачицької тергромади Світлану Коротун. Нині її стан та місцезнаходження невідоме.
Окупанти також захопили приміщення бізнес-центру "Бордо". Власники будівлі не мають доступу до свого майна. У готелі комплексу проживають високопоставлені окупанти та пропагандисти з рф. Будівлі оточили російські військові.
Доповнення
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що військове командування росії тікає з Херсону та області.
Підтримки з боку населення у рашистів немає, а протестні настрої та потенціал вкрай високі, зазначав Соболевський.