В Херсонской области оккупанты похитили голову тергромады и захватили помещение бизнес-центра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Херсонской области российские оккупанты похитили из собственного дома главу Верхнерогачицкой тергромады Светлану Коротун, а также захватили помещение бизнес-центра "Бордо". Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что вчера утром, 16 августа, оккупанты похитили из собственного дома главу Верхнерогачицкой тергромады Светлану Коротун. Сейчас ее состояние и местонахождение неизвестно.
Оккупанты также захватили помещение бизнес-центра "Бордо". Владельцы здания не имеют доступа к своему имуществу. В отеле комплекса проживают высокопоставленные оккупанты и пропагандисты из россии. Здания оцепили российские военные.
Дополнение
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что военное командование россии убегает из Херсона и области.
Поддержки со стороны населения у рашистов нет, а протестные настроения и потенциал очень высоки, отмечал Соболевский.