В Херсонской области оккупанты похитили голову тергромады и захватили помещение бизнес-центра

Детали

Сообщается, что вчера утром, 16 августа, оккупанты похитили из собственного дома главу Верхнерогачицкой тергромады Светлану Коротун. Сейчас ее состояние и местонахождение неизвестно.

Оккупанты также захватили помещение бизнес-центра "Бордо". Владельцы здания не имеют доступа к своему имуществу. В отеле комплекса проживают высокопоставленные оккупанты и пропагандисты из россии. Здания оцепили российские военные.

Дополнение

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что военное командование россии убегает из Херсона и области.

Поддержки со стороны населения у рашистов нет, а протестные настроения и потенциал очень высоки, отмечал Соболевский.