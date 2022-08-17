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В Херсонской области оккупанты похитили голову тергромады и захватили помещение бизнес-центра

Киев • УНН

 • 129975 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Херсонской области российские оккупанты похитили из собственного дома главу Верхнерогачицкой тергромады Светлану Коротун, а также захватили помещение бизнес-центра "Бордо". Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

В Херсонской области оккупанты похитили голову тергромады и захватили помещение бизнес-центра

Детали

Сообщается, что вчера утром, 16 августа, оккупанты похитили из собственного дома главу Верхнерогачицкой тергромады Светлану Коротун. Сейчас ее состояние и местонахождение неизвестно.

Оккупанты также захватили помещение бизнес-центра "Бордо". Владельцы здания не имеют доступа к своему имуществу. В отеле комплекса проживают высокопоставленные оккупанты и пропагандисты из россии. Здания оцепили российские военные.

Дополнение

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что военное командование россии убегает из Херсона и области.

Поддержки со стороны населения у рашистов нет, а протестные настроения и потенциал очень высоки, отмечал Соболевский.

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