На Херсонщині окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали російські паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На окупованих територіях Херсонської області триває паспортний терор – мешканці, які не отримали російські паспорти, отримують обмеження на пересування. Про це пише УНН з посиланням на речника Оперативного командування «Південь» ЗСУ полковника Владислава Назарова у Telegram.
Цитата
«Окупанти в Генічеську та Стрілковому на блокпостах обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти росії.
Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російських паспортів, після четвертого перетину блокпоста отримають заборону на в'їзд та виїзд», - повідомив речник ОК «Південь».
Також, Назаров повідомив, що російська окупаційна "влада" з метою присвоєння нерухомості громадян України активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦНС: через малі темпи паспортизації окупанти не можуть підготуватись до “виборів”