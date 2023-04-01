ЦНС: через малі темпи паспортизації окупанти не можуть підготуватись до “виборів”

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“Перепоною є малі темпи паспортизації на захоплених землях. Окупантам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так й „членів партій“. Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом рф не виходить. Ну й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом рф. При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням „на дому“ 4 дні, аби приховати відсутність явки. москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи паспортизації за будь-яку ціну”, — пише ЦНС.

Нагадаємо

Центр національного спротиву оприлюднив мапу таборів, куди російські загарбники розселяють викрадених українських дітей з тимчасово окупованих територій.