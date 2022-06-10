На Херсонщині окупанти хочуть повернути втрачені позиції: в області критично важка ситуація
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російськ окупанти не полишають спроб повернути втрачені позиції у Херсонській області. Населені пункти Бериславського району у критичному стані. Про це йдеться у ранковому зведенні з ОВА за добу, передає УНН.
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“Херсонщина: стабільно напружено. Низку гучних вибухів було чутно потягом усього дня, бойові дії тривають на кордонах областей. Населені пункти Бериславського району у критичному стані, окупанти хочуть повернути втрачені позиції”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Також наголошується, що понад тиждень область перебуває без мобільного та інтернет-зв’язку. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів. Також російські військові споруджують додаткові лінії оборони в області і мінують територію.
Доповнення
За даними української розвідки, російські окупанти мінують Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-х роках минулого століття.