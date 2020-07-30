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На Херсонщині чоловік вдерся до будинку літньої жінки з ножем та наказав його нагодувати

На Херсонщині чоловік вдерся до будинку літньої жінки з ножем та наказав його нагодувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. В Херсонській області чоловік вдерся в будинок до літньої жінки, приставив до її шиї ніж та наказав нагодувати його. Жінка відмовилася, після чого зловмисник виволік її надвір, кілька разів вдарив по обличчю, потім зняв з пальця золоту каблучку і втік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

"Жертвою розбійного нападу стала 60-річна жителька одного з сіл Голопристанського району. На її подвір’я через паркан переліз односелець, вдерся в будинок, приставив до шиї господарки ніж та наказав нагодувати його. Жінка відмовилася, після чого зловмисник виволік її надвір, кілька разів вдарив по обличчю, потім зняв з пальця золоту каблучку і втік. Знаряддя злочину, кухонний ніж, чоловік викинув у траву, де його потім виявили працівники поліції", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що потерпіла зателефонувала в поліцію та ретельно описала прикмети нападника.

"Черговий оперативно передав всю наявну інформацію про злодія екіпажу групи швидкого реагування Голопристанського відділення поліції. Поліцейські відпрацювали населений пункт і через пів години помітили підозрюваного на одній з вулиць. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Під час особистого огляду у нього виявили та вилучили каблучку потерпілої", - зазначається в повідомленні.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голопристанського відділення поліції Антон Кучеренко, зловмисником виявився 44-річний житель цього ж села, раніше судимий за крадіжки.

"Нині він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині грабіжники з ножами та пістолетами напали на будинок підприємниці.

Українські Національні Новини

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