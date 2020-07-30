В Херсонской области мужчина ворвался в дом пожилой женщины с ножом и приказал его накормить
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Херсонской области мужчина ворвался в дом к пожилой женщине, приставил к ее шее нож и приказал накормить его. Женщина отказалась, после чего злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, затем снял с пальца золотое кольцо и убежал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
"Жертвой разбойного нападения стала 60-летняя жительница одного из сел Голопристанского района. На ее двор через забор перелез односельчанин, ворвался в дом, приставил к шее хозяйки нож и приказал накормить его. Женщина отказалась, после чего злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, затем снял с пальца золотое кольцо и убежал. Орудие преступления, кухонный нож, мужчина выбросил в траву, где его потом обнаружили сотрудники полиции", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что потерпевшая позвонила в полицию и тщательно описала приметы нападавшего.
"Дежурный оперативно передал всю имеющуюся информацию о воре экипажу группы быстрого реагирования Голопристанского отделения полиции. Полицейские отработали населенный пункт и через полчаса заметили подозреваемого на одной из улиц. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли кольцо потерпевшей", - отмечается в сообщении.
Как сообщил начальник следственного отделения Голопристанского отделения полиции Антон Кучеренко, злоумышленником оказался 44-летний житель этого же села, ранее судимый за кражи.
"Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области грабители с ножами и пистолетами напали на дом предпринимательницы.