В Херсонской области мужчина ворвался в дом пожилой женщины с ножом и приказал его накормить

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Херсонской области мужчина ворвался в дом к пожилой женщине, приставил к ее шее нож и приказал накормить его. Женщина отказалась, после чего злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, затем снял с пальца золотое кольцо и убежал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.