В Херсонской области мужчина ворвался в дом пожилой женщины с ножом и приказал его накормить

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 45763 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102851 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107789 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135340 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111245 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132380 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102261 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104464 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Херсонской области мужчина ворвался в дом пожилой женщины с ножом и приказал его накормить

В Херсонской области мужчина ворвался в дом пожилой женщины с ножом и приказал его накормить

Киев  •  УНН

 • 13082 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Херсонской области мужчина ворвался в дом к пожилой женщине, приставил к ее шее нож и приказал накормить его. Женщина отказалась, после чего злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, затем снял с пальца золотое кольцо и убежал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"Жертвой разбойного нападения стала 60-летняя жительница одного из сел Голопристанского района. На ее двор через забор перелез односельчанин, ворвался в дом, приставил к шее хозяйки нож и приказал накормить его. Женщина отказалась, после чего злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, затем снял с пальца золотое кольцо и убежал. Орудие преступления, кухонный нож, мужчина выбросил в траву, где его потом обнаружили сотрудники полиции", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что потерпевшая позвонила в полицию и тщательно описала приметы нападавшего.

"Дежурный оперативно передал всю имеющуюся информацию о воре экипажу группы быстрого реагирования Голопристанского отделения полиции. Полицейские отработали населенный пункт и через полчаса заметили подозреваемого на одной из улиц. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли кольцо потерпевшей", - отмечается в сообщении.

Как сообщил начальник следственного отделения Голопристанского отделения полиции Антон Кучеренко, злоумышленником оказался 44-летний житель этого же села, ранее судимый за кражи.

"Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области грабители с ножами и пистолетами напали на дом предпринимательницы.

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