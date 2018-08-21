На Херсонщині чоловік вбив брата через спадок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Бериславському районі (Херсонська область) чоловік палицею забив до смерті свого брата через спадок. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення з лікарі, що у реанімаційному відділенні від черепно-мозкової травми помер 56-річний чоловік. Поліцейські опитали свідків, які викликали поліцію. Люди розповіли, що бачили, як загиблого побив його старший брат.
“Працівники поліції виявили 63-річного чоловіка на околиці села. Він пояснив, що мав давній конфлікт з братом через спільний спадок — земельну ділянку. Вони не могли її поділити, тому часто сварилися. Того дня вони знов стали ділити спадок і не домовилися. Старшого брата обурила поведінка молодшого, він взяв палицю і побив молодшого. Після чого пішов з місця злочину”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що наразі зловмисник заарештований. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нагадаємо, черкаські правоохоронці встановили місцезнаходження особи, яка причетна до побиття та зґвалтування жительки міста Тальне, які спричинили смерть потерпілої.