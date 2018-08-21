В Херсонской области мужчина убил брата из-за наследства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Бериславском районе (Херсонская область) мужчина палкой забил до смерти своего брата из-за наследства. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от врачей о том, что в реанимационном отделении от черепно-мозговой травмы скончался 56-летний мужчина. Полицейские опросили свидетелей, которые вызвали полицию. Люди рассказали, что видели, как погибшего избил его старший брат.
"Работники полиции обнаружили 63-летнего мужчину на окраине села. Он пояснил, что имел давний конфликт с братом из-за общего наследства - земельного участока. Они не могли ее поделить, поэтому часто ссорились. В тот день они вновь стали делить наследство и не договорились. Старшего брата возмутило поведение младшего, он взял палку и избил младшего. После чего пошел с места преступления", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что сейчас злоумышленник арестован. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Мужчине может грозить лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, черкасские правоохранители установили местонахождение лица, причастного к избиению и изнасилованию жительницы города Тальное, которые повлекли смерть потерпевшей.