На Херсонщині більше 60% хворих на рак простати чоловіків дізналися про хворобу на профоглядах

Варто відзначити, у Херсонській обл. за 9 міс 2016 року зареєстровано 196 випадків раку простати.

У департаменті також додали, що у області протягом 2015 року найбільша кількість випадків захворювання на рак простати була зареєстрована у чоловіків віком 65-69 років – 74 випадки.

Водночас, найменша кількість випадків захворювання на рак простати протягом 2015 року у Херсонській обл була зареєстрована у чоловіків віком 45-49 років – 2 випадки.

Як повідомляв УНН, кількість захворювань на рак простати на Сумщині за три роки зросла на 23,7%.

Загалом, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.

При цьому, за даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.

Онкологи, тим часом, зазначають, що вилікувати вчасно діагностований рак можливо, і сьогодні для цього існують сучасні методики лікування та новітнє медичне обладнання.

Більше того, медики вже навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, що останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, заявив, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

Єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем полягає в тому, що він працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого.

Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.