В Херсонской области более 60% больных раком простаты мужчин узнали о болезни на профосмотрах

Стоит отметить, что в Херсонской области за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 196 случаев рака простаты.

В департаменте также добавили, что в области в течение 2015 года наибольшее количество случаев заболевания раком простаты было зарегистрировано у мужчин в возрасте 65-69 лет - 74 случая.

В то же время, наименьшее количество случаев заболевания раком простаты в течение 2015 года в Херсонской области было зарегистрировано у мужчин в возрасте 45-49 лет - 2 случая.

Как сообщал УНН, количество заболеваний раком простаты в Сумской области за три года выросло на 23,7%.

В общем, в 2015 году рак простаты обнаружили у более чем 6 тыс. украинцев.

При этом, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.

Онкологи, между тем, отмечают, что вылечить вовремя диагностированный рак возможно, и сегодня для этого существуют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование.

Более того, медики уже научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, израильский известный врач Эял Фенинг, например, заявил, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.

Единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом заключается в том, что он работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного.

Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.