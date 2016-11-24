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В Херсонской области более 60% больных раком простаты мужчин узнали о болезни на профосмотрах

Киев • УНН

 • 7683 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. У 63,7% мужчин в Херсонской области, которые были обследованы во время медицинских профилактических акций за 9 месяцев 2016 года, был обнаружен рак предстательной железы (рак простаты - ред.). Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в департаменте здравоохранения Херсонской ОГА.

В Херсонской области более 60% больных раком простаты мужчин узнали о болезни на профосмотрах

Стоит отметить, что в Херсонской области за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 196 случаев рака простаты.

В департаменте также добавили, что в области в течение 2015 года наибольшее количество случаев заболевания раком простаты было зарегистрировано у мужчин в возрасте 65-69 лет - 74 случая.

В то же время, наименьшее количество случаев заболевания раком простаты в течение 2015 года в Херсонской области было зарегистрировано у мужчин в возрасте 45-49 лет - 2 случая.

Как сообщал УНН, количество заболеваний раком простаты в Сумской области за три года выросло на 23,7%.

В общем, в 2015 году рак простаты обнаружили у более чем 6 тыс. украинцев.

При этом, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.

Онкологи, между тем, отмечают, что вылечить вовремя диагностированный рак возможно, и сегодня для этого существуют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование.

Более того, медики уже научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, израильский известный врач Эял Фенинг, например, заявил, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.

Единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом заключается в том, что он работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного.

Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.

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