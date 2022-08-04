На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони ворога та закріпилися там – Генштаб

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«На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись в глибину оборони противника та закріпилися на вивільнених територіях», - сказав Громов.

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За його словами, на Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл.

Бригадний генерал зазначив, що ймовірність наступу з території білорусі залишається низькою. Однак, зберігається загроза ракетних обстрілів. Також, з метою відволікти увагу ЗСУ, в прикордонних з Україною областях, розгорнуто угруповання військ прикриття держкордону росії:.

«До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні», - розповів Громов.

Доповнення

На Харківщині завдяки аеророзвідки українські військові знищили з повітря ворожу техніку, яка висувалася для наступу.