На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони ворога та закріпилися там – Генштаб

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 56556 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 101143 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 105841 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 115588 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 110838 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 94754 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 97212 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 252987 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151673 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173150 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 141618 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 131505 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 96358 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 50512 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 70990 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 70990 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 252995 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 522887 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 470611 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 674731 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 30875 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 50512 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 96358 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 141618 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 121160 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони ворога та закріпилися там – Генштаб

На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони ворога та закріпилися там – Генштаб

Київ • УНН

 • 177311 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Українські військові просунулись в глиб оборони противника на Харківському напрямку та закріпитися там. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Медіа Центрі "Україна".

Цитата

«На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись в глибину оборони противника та закріпилися на вивільнених територіях», - сказав Громов.

Деталі

За його словами, на Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл.

Бригадний генерал зазначив, що ймовірність наступу з території білорусі залишається низькою. Однак, зберігається загроза ракетних обстрілів. Також, з метою відволікти увагу ЗСУ, в прикордонних з Україною областях, розгорнуто угруповання військ прикриття держкордону росії:.

«До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні», - розповів Громов.

Доповнення

На Харківщині завдяки аеророзвідки українські військові знищили з повітря ворожу техніку, яка висувалася для наступу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07