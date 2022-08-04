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В Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны врага и закрепились там – Генштаб

В Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны врага и закрепились там – Генштаб

Киев • УНН

 • 177308 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинские военные продвинулись в глубь обороны противника на Харьковском направлении и закрепились там. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Медиа Центр "Украина".

Цитата

«На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведет, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись в глубину обороны противника и закрепились на освобожденных территориях», – сказал Громов.

Детали

По его словам, на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает производить обстрелы, применяя различные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. Через неделю был зафиксирован один ракетный обстрел.

Бригадный генерал отметил, что вероятность наступления с территории беларуси остается низкой. Однако сохраняется угроза ракетных обстрелов. Также, с целью отвлечь внимание ВСУ, в приграничных с Украиной областях, развернута группировка войск прикрытия госграницы россии.

«В состав этих войск входят срочники или офицеры, которые отказались воевать в Украине», – рассказал Громов.

Дополнение

В Харьковской области благодаря аэроразведке украинские военные уничтожили с воздуха вражескую технику, которая выдвигалась для наступления.

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