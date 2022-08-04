В Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны врага и закрепились там – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинские военные продвинулись в глубь обороны противника на Харьковском направлении и закрепились там. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Медиа Центр "Украина".
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«На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведет, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись в глубину обороны противника и закрепились на освобожденных территориях», – сказал Громов.
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По его словам, на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает производить обстрелы, применяя различные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. Через неделю был зафиксирован один ракетный обстрел.
Бригадный генерал отметил, что вероятность наступления с территории беларуси остается низкой. Однако сохраняется угроза ракетных обстрелов. Также, с целью отвлечь внимание ВСУ, в приграничных с Украиной областях, развернута группировка войск прикрытия госграницы россии.
«В состав этих войск входят срочники или офицеры, которые отказались воевать в Украине», – рассказал Громов.
Дополнение
В Харьковской области благодаря аэроразведке украинские военные уничтожили с воздуха вражескую технику, которая выдвигалась для наступления.