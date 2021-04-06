На Харківщині затримали чоловіка, який порізав чотирьох людей на автовокзалі

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"Повідомлення про бійку невідомих осіб на території автовокзалу у Краснограді надійшло до поліції вночі 4 квітня. Поліцейські встановили, що чоловік, який наніс громадянам тілесні ушкодження, зник з місця пригоди. Отримавши прикмети зловмисника, поліцейські почали розшукові заходи і за годину встановили його особу. Правопорушником виявися 29-річний житель міста Краснограда", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в ході проведення оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу.

"Через деякий час між ними виник конфлікт. 29-річний чоловік дістав з кишені ніж та почав наносити удари знайомим. До них підійшов 26-річний очевидець, який намагався угамувати зловмисника. Він також отримав ножове поранення. Речові докази вилучені", - розповіли правоохоронці.

В поліції зазначають, що четверо чоловіків віком від 26 до 44 років, які отримали колото-різані рани різного ступеня тяжкості, були доставлені до районної лікарні.

Окрім того, за даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Так, зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Доповнення

У місті Павлоград на одній із вулиць між 16-річним хлопцем та 42-річним чоловіком виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс смертельне ножове поранення неповнолітньому. Наразі зловмисника затримано.



