В Харьковской области задержали мужчину, который порезал четырех человек на автовокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Харьковской области на территории автовокзала мужчина нанес четырем людям ножевые ранения. Пострадавших доставили в районную больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
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"Сообщение о драке неизвестных лиц на территории автовокзала в Краснограде поступило в полицию ночью 4 апреля. Полицейские установили, что мужчина, который нанес гражданам телесные повреждения, скрылся с места происшествия. Получив приметы злоумышленника, полицейские начали розыскные мероприятия и за час установили его личность. правонарушителем оказался 29-летний житель города Краснограда", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала.
"Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника. Он также получил ножевое поранение. Вещественные доказательства изъяты", - рассказали правоохранители.
В полиции отмечают, что четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет, которые получили колото-резаные раны различной степени тяжести, были доставлены в районную больницу.
Кроме того, по данному факту следователем Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Так, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Дополнение
В городе Павлоград на одной из улиц между 16-летним парнем и 42-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес смертельное ножевое ранение несовершеннолетнему. Сейчас злоумышленник задержан.