На Харківщині вже з півдоби тушать пожежу на складах з пшеницею

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Вночі у неділю сталась пожежа на території приватного сільськогосподарського підприємства в Харківській області, на якому зберігається соняшник і пшениця. Станом на ранок пожежу локалізували, однак тушіння продовжується. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ГУ ДСНС України у Харківській області.

"21 жовтня о 00:47 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного сільськогосподарського підприємства за адресою: Харківська область, Барвінківський район, село Гаврилівка. Підприємство займалось зберіганням сільськогосподарської продукції. Пожежа виникла у складській будівлі із насінням соняшника та швидко перекинулась на сусідній склад із зерном пшениці", - зазначили у відомстві.

Як зазначили в ДСНС, першими у бій з вогнем вступили добровольці добровільної пожежної команди підприємства на своїй автоцистерні. Невдовзі на місце пригоди прибули рятувальники пожежно-рятувальної частини ДСНС з м. Барвінкове. На той час повністю були охоплені вогнем 2 складські будівлі на площі 800 кв.м. та існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні. Складності в пожежогасінні додавало велике горюче навантаження всередині складів: в одному з них зберігалось 1795 т соняшника, в іншому – 1679 т пшениці.

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Тож керівник гасіння пожежі викликав додаткові сили та засоби – 2 пожежних підрозділи з м. Лозова та селища Близнюки, а також пожежний потяг із м. Слов'янська. В осередок горіння та на захист сусідніх складів були подані 5 пожежних стволів.

Завдяки оперативним діям рятувальників о 02:20 пожежу вдалось локалізувати та відвести загрозу розповсюдженню полум’я на поруч розташовані склади. Наразі на місці події працюють 22 чоловіки особового складу ДСНС, добровольці, 5 пожежних автоцистерн та команда пожежного потяга.

У відомстві уточнили, що причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

Нагадаємо, на трасі Львів – Самбір в селі Ставчани Львівської області загорівся туристичний автобус.

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