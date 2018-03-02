На Харківщині відбувся обмін у форматі "2 на 2": прикордонників повернули з РФ в Україну (доповнено)
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Україні у результаті обміну у форматі "2 на 2" повернули двох прикордонників, яких у жовтні минулого року затримали на кордоні з РФ. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами кореспондента, спочатку українська сторона вивела росіян, а потім російська - українців. Все це фіксувала одна та інша сторона.
Нагадаємо, йдеться про звільнення двох українських прикордонників - Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня.
Натомість, Україна передасть Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ — Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року на Сумщині Росія затримала двох українських прикордонників. У Москві їх взяли під варту на два місяці та звинуватили у незаконному перетині кордону. У Росії нашим прикордонникам загрожувало до 6 років ув’язнення. 26 лютого затриманих на Сумщині українських прикордонників перевели з Москви до Брянська.
А от росіян ФСБівців Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба затримали 30 червня 2017-го прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗСУ, на березі Перекопської затоки. Тоді під час допиту військові РФ розповіли, що “виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту”.
Так, 30 червня 2017-го український суд узяв під варту затриманих на Херсонщині військових ФСБ Росії. Попередньо обмін повинен був розпочатися об 11 у нейтральній зоні кордону між нашою державою та РФ.